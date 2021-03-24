У четвертому кварталі 2020 року 15,7 млн працездатних українців були зайнятими, без роботи залишалися 1,8 млн осіб.

Такі дані опублікувала Державна служба статистики України.

За їхньою інформацією, рівень зайнятості населення віком від 15 років і старше становив 49%, а серед населення віком 15-70 років – 55,3%.

Водночас рівень безробіття серед громадян віком від 15 років і старше та у віці 15-70 років становив 10,1%.

Підтвердження статусу безробітнього

У березні 2021 року Кабінет міністрів України спростив співробітництво із центрами зайнятості для безробітніх на карантині.

Громадянам дозволили дистанційно підтверджувати подовження свого статусу. Також нині збільшено термін онлайн-подання документів до центрів зайнятості з 10 до 30 днів.

Детальніше про нововведення у сфері працевлаштування читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Державна служба статистики України