PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Грубник |

Понад 10% українців наприкінці 2020 року були безробітними – Держстат

У четвертому кварталі 2020 року 15,7 млн працездатних українців були зайнятими, без роботи залишалися 1,8 млн осіб.

потеря работы

Такі дані опублікувала Державна служба статистики України.

За їхньою інформацією, рівень зайнятості населення віком від 15 років і старше становив 49%, а серед населення віком 15-70 років – 55,3%.

Водночас рівень безробіття серед громадян віком від 15 років і старше та у віці 15-70 років становив 10,1%.

Підтвердження статусу безробітнього

У березні 2021 року Кабінет міністрів України спростив співробітництво із центрами зайнятості для безробітніх на карантині.

Громадянам дозволили дистанційно підтверджувати подовження свого статусу. Також нині збільшено термін онлайн-подання документів до центрів зайнятості з 10 до 30 днів.

Детальніше про нововведення у сфері працевлаштування читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Державна служба статистики України

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка