У Черкасах не планують посилювати карантин, попри рекомендації Черкаської обласної комісії ТЕБ та НС.

Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко 24 березня під час відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.

– Пропонуються такі непопулярні методи, які, на мою думку, наша комісія не ухвалюватиме. Це, наприклад, відвідування Черкаського міського зоологічного парку. Я вважаю, він працює на свіжому повітрі, – зазначив Анатолій Бондаренко.

Крім того, не ухвалюватиметься рішення щодо роботи непродовольчих магазинів.

– Щодо закриття непродовольчих магазинів, на мою думку, обмежувати їхню торгівлю недоцільно. Потрібно обмежити перебування відвідувачів в одному магазині, – додав мер.

Карантин в Україні

Станом на 24 березня уже вісім регіонів України через складну епідситуацію перебувають у червоній зоні.

Водночас більше стало і областей, які потрапили до помаранчевої зони.

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Джерело: Анатолій Бондаренко