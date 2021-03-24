У Черкасах не планують посилювати карантин, попри рекомендації Черкаської обласної комісії ТЕБ та НС.
Про це повідомив мер міста Анатолій Бондаренко 24 березня під час відеозвернення на своїй сторінці у Facebook.
– Пропонуються такі непопулярні методи, які, на мою думку, наша комісія не ухвалюватиме. Це, наприклад, відвідування Черкаського міського зоологічного парку. Я вважаю, він працює на свіжому повітрі, – зазначив Анатолій Бондаренко.
Крім того, не ухвалюватиметься рішення щодо роботи непродовольчих магазинів.
– Щодо закриття непродовольчих магазинів, на мою думку, обмежувати їхню торгівлю недоцільно. Потрібно обмежити перебування відвідувачів в одному магазині, – додав мер.
Карантин в Україні
Станом на 24 березня уже вісім регіонів України через складну епідситуацію перебувають у червоній зоні.
Водночас більше стало і областей, які потрапили до помаранчевої зони.
Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.
Джерело: Анатолій Бондаренко