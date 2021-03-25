Роботу транспорту у Києві зупинять тільки, якщо завантаженість ліжок для хворих на коронавірус у лікарнях буде 100%.

Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його словами, наразі у столиці майже на 80% заповнені опорні лікарні для пацієнтів з коронавірусом.

Але транспорт не вважають головним місцем розповсюдження Covid-19, тому його поки не зупинятимуть.

– Обмеження роботи транспорту – це один із механізмів запобігання поширенню коронавірусу. Британський штам Covid-19 наразі уражає людей віком від 20 до 40 років. Це молодь, яка спілкується передусім у розважальних комплексах, університетах, колективах. Попри заборону, деякі з таких закладів продовжують працювати, – зазначив він.

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На думку Рубана, для зниження кількості хворих потрібно перевести максимальну кількість людей на дистанційну роботу. Тоді зменшиться навантаженість і на транспорт, де люди можуть заражатися Covid-19, і на медсистему.

Напередодні мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ може повністю зупинити громадський транспорт.

За його словами, рішення можуть ухвалити через недотримання громадянами обмежень під час користування громадським транспортом.

Джерело: Громадське радіо