Роботу транспорту у Києві зупинять тільки, якщо завантаженість ліжок для хворих на коронавірус у лікарнях буде 100%.
Про це повідомив начальник ГУ Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан. За його словами, наразі у столиці майже на 80% заповнені опорні лікарні для пацієнтів з коронавірусом.
Але транспорт не вважають головним місцем розповсюдження Covid-19, тому його поки не зупинятимуть.
– Обмеження роботи транспорту – це один із механізмів запобігання поширенню коронавірусу. Британський штам Covid-19 наразі уражає людей віком від 20 до 40 років. Це молодь, яка спілкується передусім у розважальних комплексах, університетах, колективах. Попри заборону, деякі з таких закладів продовжують працювати, – зазначив він.
На думку Рубана, для зниження кількості хворих потрібно перевести максимальну кількість людей на дистанційну роботу. Тоді зменшиться навантаженість і на транспорт, де люди можуть заражатися Covid-19, і на медсистему.
Напередодні мер столиці Віталій Кличко заявив, що Київ може повністю зупинити громадський транспорт.
За його словами, рішення можуть ухвалити через недотримання громадянами обмежень під час користування громадським транспортом.
Джерело: Громадське радіо