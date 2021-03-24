Локдаун в Україні: чи підготувався бізнес і чого він очікує

Епідемічна ситуація в Україні погіршується чи не щодня. Кількість померлих ставить антирекорди, і найближчим часом на покращення ситуації не сподіваються.

У зв’язку з цим задумуються про повернення загальнонаціональних обмежень, щоб не допустити значного погіршення ситуації.

Однак тоді точно буде непереливки бізнесу, який вже більше року працює в складних умовах, до яких далеко не всім вдалося добре підготуватися.

Факти ICTV розповідають, чи готовий бізнес до нових обмежень і які наслідки може принести ще один локдаун.

Швидка реакція

Нині за запровадження червоних зон карантинних обмежень у багатьох областях відповідає місцева влада. Саме завдяки її зусиллям нині сім областей та місто Київ ввели найжорсткіші обмеження.

Звичайно, такі рішення не залишилися без уваги бізнесу, якому важко функціонувати в умовах пандемії. Більшості ресторанів довелося переорієнтуватися виключно на доставку, кінотеатри запровадили обов’язкові маскові режими та обмежили кількість глядачів в одному залі, а непобутові магазини продають свої товари онлайн.

Однак є бізнеси, які просто не можуть перейти в онлайн. Адже деякі кафе та заклади можуть функціонувати лише офлайн через певну специфіку своєї роботи. Наприклад, антикафе, орієнтовані на можливість пограти в настільні ігри або провести час в компанії тварин.

Ресторатор Дмитро Дубас розповів, що йому також не вдається переорієнтуватися на доставку.

– Звісно, ми еволюціонуємо, намагаємося працювати на доставку, але це не так добре виходить. Формат моїх закладів дещо інший, крім їжі ми продаємо емоції. Ми постраждали і тому, що часто транслюємо футбольні матчі й запрошуємо гравців, зірок. А в умовах локдауну це неможливо, – каже ресторатор.

Тому не дивно, що багато підприємців висловлюють своє невдоволення, виходячи на протести. У Києві підприємці вимагали не закривати на період жорстких обмежень певні бізнеси, адже нині вони змогли більш-менш відновити свою активність, а черговий удар можуть і не пережити.

У коментарі Фактам ICTV керівний директор ТРЦ Dream Town Роман Ємець розповів, що до початку обмежень бізнесу вдалося дещо стабілізуватися. За його словами, приблизно на 80% бізнес він зміг відновити.

Якщо припустити, що така ситуація спостерігається у багатьох підприємців, то не дивно, чому нині вони протестують проти значних обмежень. Особливо ті, хто дотримується усіх правил безпеки.

Звичайно, спірним питанням і досі залишається сфера культури, адже, з одного боку, вона чи не найкраще дотримується усіх карантинних обмежень. З іншого – у закритому приміщення інколи достатньо однієї людини, щоб захворіли всі інші. Особливо якщо враховувати британський штам коронавірусу, який є більш агресивним.

Проте є й бізнеси, які не проти запровадження локдауну. Та водночас підприємці говорять про те, що необхідно налагодити комунікацію, аби уникнути проблем у майбутньому.

– Ми, я і партнери Дріму, повністю підтримуємо введення найсуворішого локдауну, як усвідомлений бізнес… Денис Шмигаль – поговоріть з нами, як мінімум відтермінуйте відсотки з кредиту за карантин на кінець кредиту, якщо їх не можна анулювати, дозвольте це зробити банкам, – написав бізнесмен Гарік Когородський.

Недостатня підготовка

Небагато підприємців готувалися до посилення карантину, навіть попри те, що ще в лютому було зрозуміло, до чого можуть призвести новий штам коронавірусу і занадто слабке дотримання правил безпеки.

– Ніхто (підготовку до локдауну, – Ред.) не проводив – як сніг на голову. Ми виконували всі обмеження з минулого березня і максимально були безпечні для відвідувачів. Хоча з огляду на те, що відбувалося на одному з популярних гірськолижних курортів, коли ми сиділи закриті два тижні в січні, було зрозуміло, чим це все закінчиться, – розповідає Ємець.

Та не лише великий бізнес не зміг швидко підготуватися до різких змін в роботі. Заклади громадського харчування нині живуть в умовах поточного дня і навіть попри складну епідеміологічну ситуацію не турбувалися про можливі обмеження.

Нині на першому місці стоїть бажання вберегти свій бізнес і продовжити його функціонування хоч в якомусь вигляді.

– Сьогодні у підприємців немає часу думати про те, що буде за тиждень. Щодня ми “відтискаємося”. Після двох локдаунів мені вдалося зберегти всі свої заклади, але за рік після впровадження першого локдауну в нас не було жодного договору оренди. Я не знаю, чи взагалі працюватиму на цій локації завтра. Ми щомісяця домовляємося про орендну ставку. Підприємців настільки турбують сьогоденні проблеми, що думати про локдаун просто немає часу, – пояснює Дубас.

Звичайно, через введення обмежень без попередження багато людей можуть залишитися без роботи найближчим часом. Йдеться не про масові звільнення, а про те, що деякі заклади назавжди зачинятимуть свої двері.

На думку Дубаса, це більше стосуватиметься тих, хто й так перебуває у скрутній ситуації. Але разом із закриттями ми можемо побачити і створення нових форматів, які продовжуватимуть свою діяльність і після завершення пандемії.

Однак навіть для великих бізнесів поки не беруться нічого прогнозувати. Все ж таки, рік роботи в надзвичайно нестабільних умовах позначився на всіх.

– ТРЦ (Dream Town, – Ред.) продовжить функціонувати так само, як функціонував з 30 травня 2020 року. Однак щодо бізнесу орендарів поки складно щось прогнозувати, – розповів Ємець.

Компенсації і проблеми

Після низки повідомлень про запровадження червоної зони карантину в областях центральна влада одразу відреагувала і заявила про необхідність забезпечити не лише дотримання протиепідемічних заходів, але й умови, за яких бізнес і громадяни зможуть протриматися.

Тобто – компенсації всім людям, які на час жорстких обмежень фактично втрачають можливість заробляти.

Вже в понеділок, 22 березня, на засіданні Кабінету міністрів обговорили механізм запровадження компенсацій для працівників і бізнесу, які постраждали через карантин.

Нині відомо, що фізичні особи – підприємці та наймані працівники зможуть отримати 8 тис. грн компенсації, якщо у їхньому місті або регіоні ввели червону зону карантину.

Проте не виключають можливості, що залежно від регіону сума допомоги різнитиметься. Йдеться лише про те, що вона може бути більшою в окремих областях.

– Місцева влада матиме змогу додати до суми державної допомоги кошти, збільшивши таким чином загальну суму матеріальної допомоги на одну людину. Тому обговорили механізм, який зможе дозволити збільшити виплати підприємцям за рахунок місцевих бюджетів громад до середньої зарплати в області. У нас на Київщині вона в січні 2021 року становила 12 645 грн, – пише голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Проте далеко не всі добре сприйняли новину про державну допомогу громадянам і бізнесу. Зокрема це стосується закладів громадського харчування, де багато працівників не оформлені належним чином, через що, можливо, не зможуть отримати кошти.

Хоча Володін і каже про 20 тис. підприємців, які минулого року отримали допомогу, це далеко не всі, хто її потребує.

– Я не знаю жодного колегу, який отримав цю допомогу… Держава чудово розуміє, що у нас близько 20% оформлених працівників від загальної кількості. Крім того, щоб отримати допомогу, потрібно пройти “сім кіл пекла”. Я безпідставно не критикую державу, але в нинішній ситуації навіть не розглядаю отримання допомоги, – говорить Дубас.

Звичайно, ситуація для бізнесу через карантин складається далеко не найкраща. У момент, коли більшість закладів змогли повернутися до показників початку минулого року, доводиться знову переходити на надання послуг дистанційно. І якщо нас чекає ще один національний локдаун, то багато хто може його просто не пережити, навіть якщо отримає державну допомогу.

Проте Covid-19 диктує свої правила, які не подобаються нікому: ані владі, ані бізнесу, ані українцям. В наших руках зробити все, щоб така ситуація більше не повторилася.

Стрімке розповсюдження вірусу спостерігалося не лише через новий штам, але й через масове недотримання правил безпеки.

Звичайно, всі втомилися від пандемії та обмежень і прагнуть повернутися до нормального життя. Однак потрібно усвідомити, що навіть норми змінюються. І краще надягнути маску під час відвідування улюбленого кафе, аніж потім скаржитися, що воно закривається через локдаун.