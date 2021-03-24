24 березня у чернівецькій лікарні помер провізор аптеки військового госпіталю. Півтора тижні тому чоловік отримав щеплення проти Covid-19 вакциною Covishield/AstraZeneca.

За попередньою інформацією, причина смерті – гострий мозковий інсульт. Провізор мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Як повідомляють у департаменті охорони здоров’я Чернівецької області, 15 березня чоловіка разом із працівниками військового госпіталю вакцинувала мобільна бригада.

Наступного дня о 17.25 чоловіка доставили в міську клінічну лікарню №3 з інсультом.

У МОЗ зауважують: протипоказань до введення вакцини – алергії до будь-якого з компонентів препарату – у чоловіка не було.

Того дня препаратом із одного флакону, крім провізора, щепили ще дев’ять осіб. У двох із них підтверджено Covid-19. Через це померлому теж зробили ПЛР-тест.

Керівник мобільної бригади, яка вакцинувала працівників військового госпіталю запевняє: пацієнт переніс вакцинацію нормально, скарг на стан здоров’я чоловік не мав.

Для встановлення точної причини смерті призначено патологоанатомічне дослідження.

МОЗ обіцяє й надалі розслідувати смертельні випадки, які настають протягом 30 днів після імунізації, відповідно до українського законодавства та міжнародних норм організації фармаконагляду за несприятливими подіями після імунізації.

Станом на 19 березня у світі введено понад 397 млн доз вакцини проти Covid-19. Відповідно до наявних даних ВООЗ, не зафіксовано жодного випадку смерті від вакцини проти коронавірусу.

В Україні щеплено 137 026 осіб проти Covid-19. Серед них зареєстровано 590 несприятливих подій після імунізації, лише три пацієнти деякий час перебували під наглядом лікарів. Наразі всі вони здорові.

Смерть щепленої проти коронавірусу військової

23 березня в смт Чорноморське Одеської області померла 43-річна військова Інна Фесенко. Жінка раптово знепритомніла на вулиці.

Смерть військової сталася внаслідок гострих розладів кровообігу. Окрім хронічних серцево-судинних захворювань, жінка мала інші супутні хвороби.

21 березня Інна Фесенко отримала щеплення препаратом AstraZeneca/Covishield. Цього ж дня у медзакладі було вакциновано 120 осіб, усі вони живі. Детальніше про смерть щепленої проти коронавірусу військової читайте в матеріалі Фактів ICTV.