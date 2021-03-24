У парках і скверах регіонів, які потрапили до червоної зони карантину, можна перебувати без масок.
Відповідне уточнення зробили у Міністерстві охорони здоров’я. У відомстві визначили конкретний перелік місць обов’язкового носіння масок у регіонах червоної зони і зазначили, що засоби індивідуального захисту є обов’язковими у:
- закладах охорони здоров’я та освіти;
- підземних переходах;
- зупинках громадського транспорту;
- інших територіях загального користування, якщо неможливо дотримуватися дистанції не менше 1 метра.
Також продовжує діяти заборона, яка передбачає, що перебувати без маски не можна у будь-яких магазинах та у громадському транспорті.
22 березня Кабмін запровадив обов’язковий масковий режим у громадських місцях в червоній зоні карантину.
Тому відтепер у регіонах, які потрапили до червоної зони епіднебезпеки, заборонено перебувати на територіях загального користування без одягнених масок.
Що належить до територій загального користування і де заборонено перебувати без маски – читайте у нашому матеріалі.