У Рівному посилюють карантин, таке рішення ухвалила міська комісія з питань ТЕБ та НС на терміновому засіданні 24 березня.

Рівненська міська рада повідомляє, що з наступного понеділка, 29 березня, учні середньої та старшої шкіл переходять на дистанційне навчання, садки і 1-4 класи працюватимуть у звичному режимі.

Також новими обмеженнями скасовуються усі масові культурні заходи муніципальних установ, приватним компаніям також рекомендується їх не проводити.

Спортивні змагання та інші заходи рекомендовано проводити без глядачів.

Карантин в Україні

Крім Рівненської області до помаранчевої зони ввійшли Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

За оновленою інформацією МОЗ, перелік регіонів у червоній зоні зріс до восьми, туди потрапили Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та м. Київ.

Джерело: Рівненська ОДА