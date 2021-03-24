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Факти / Україна / Політика
Євгенія Шапоренко |

Вони платять подвійну ціну: Кулеба застеріг країни, які вже купили російську вакцину

Україна не планує купувати вакцину Спутник V, бо Росії перетворила її на політичний інструмент та гібридну зброю.

Дмитрий Кулеба

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю словацькому виданню Tyžden.

– Наш уряд викреслив можливість придбання цієї вакцини. Ми не будемо платити за міни та кулі, якими Росія стріляє на Сході України. Росія перетворила вакцину Спутник V на політичний інструмент та гібридну зброю, – заявив міністр.

За його словами, у РФ немає достатньо вакцин, аби зробити щеплення власному населенню.

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– Постає питання: Росії іноземні громадяни важливіші за власних? Чи просто Спутник V розглядається як інструмент зовнішньої політики, а не охорони здоров’я? Відповідь на ці запитання очевидна. Кожна країна має поставити собі запитання: якщо Росія не має достатньо вакцин для вакцинації власного населення, але готова продавати вакцину нам, якою є ціна цієї “щедрості”? Річ у тому, що це не фінансова, а політична ціна., – зазначив Дмитро Кулеба.

Також Кулеба попередив країни, які вже придбали російську вакцину, що вони платять і фінансову ціну, і політичну.

Міністр додав, що Росія досі намагається дестабілізувати інформаційний простір України щодо вакцини Спутник V.

– Я думаю, коли йдеться про Україну, вони би її навіть безкоштовно надали. Це моє припущення. Бо політична перемога, яку вони у такому разі отримали би, була би безцінною для них, – зазначив Дмитро Кулеба.

Урядова криза в Словаччині через Спутник V

Прем’єр-міністр без узгодження з партнерами у правлячій коаліції уклав договір з РФ про постачання Спутника V. Прем’єр домовився про постачання 2 млн доз вакцини всупереч волі уряду країни. До речі, Спутник V так і не зареєстрували в ЄС, куди входить Словаччина.

Це спровокувало урядову кризу у Словаччині, бо через це 12 березня у відставку пішов міністр охорони здоров’я країни Марек Крайчий. 23 березня у відставку пішов віце-прем’єр і міністр економіки Ріхард Сулик. Також свій пост залишив міністр з питань праці.

Чому Україна потрапила у цей скандал

Прем’єр-міністр Ігор Матович в інтерв’ю Radio Express жартома сказав, що пообіцяв РФ за вакцину “Закарпатську Україну”.

Попри те, що політик одразу відхрестився від своїх слів, мовляв, це жарт, а Росія нічого не просила, МЗС України обурили такі висловлювання.

Джерело: Tyžden

Фото: УНІАН

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