Підвищення енергоефективності громад, підприємств та приватних домогосподарств — у пріоритеті державної політики на 2021 рік.

Україна має низку міжнародних зобов’язань з цього приводу, зокрема за Угодою про асоціацію з ЄС та новим Європейським зеленим курсом.

Так, у комітетах парламенту наразі активно розглядається законопроект щодо стимулювання ринку енергосервісу №4356, що передбачає розширення механізму енергосервісу на об’єкти, які мають значний потенціал енергозбереження.

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Міський депутат з Дніпра Артем Хмельников переконаний в успіху зелених проектів. Він також допомагає рідному місту заощаджувати на витратах енергії.

– Зелені проекти — це ще й ключ до успіху територіальних громад, — зазначив Хмельников.

Тому ми вирішили дослідити разом з ним, як енергоефективність допомагає спроможності громад.

– Найбільше енергії в громадах споживають саме бюджетні установи. Тому ОТГ можуть вивільнити додаткові кошти, якщо почнуть з енергоефективності. Утеплення будівель, встановлення індивідуальних теплових пунктів, енергоощадних вікон тощо — це можливість не лише заощаджувати, забезпечити роботою мешканцям громади, — міркує Артем Хмельников.

Загалом світова практика демонструє, що енергоефективні заходи дають такі результати:

Оптимізація енергоспоживання в будівлях;

зниження енерговитрат і налагодження раціонального енергоспоживання;

заощадження на платіжках до 50% витрат;

підвищення рівня комфорту життя мешканців громади;

скорочення викидів СО2.

За даними Держенергоефективності, в Україні близько 100 тис будівель бюджетних установ потребують термомодернізації. Для того, щоб знайти кошти для початку робіт з термомодернізації, існує декілька шляхів.

Власні кошти — громади, які мають на своїх територіях бюджетоутворювальні підприємства і прибуток від них, можуть вкласти власні гроші у засоби енергозбереження.

Європейські позики — грантові та кредитні проекти, направлені на підвищення спроможності громад. Так, нещодавно Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) уклав договір з містом Дніпро.

– На проект виділено з кредиту ЄБРР €25 млн та безповоротно грант €5,5 млн. Завдяки цьому буде здійснено заходи з енергоефективності у будівлях 66 дитячих садочків, 28 шкіл та 4 медичних закладів. Це стало можливим завдяки тому, що влада міста ефективно реалізувала перший етап проекту — провела комплексну термомодернізацію у 84 школах та дитячих садочках, — розповідає Артем Хмельников, який безпосередньо брав участь у переговорах із залучення кредитів ЄБРР та курує реалізацію цього проекту.

Приватні інвестиції (ЕСКО) — коли інвестор реалізує заходи з енергозбереження за власні кошти, які повертає вже із заощаджених коштів, а потім за рахунок цієї ж економії отримує прибуток впродовж обумовленого в договорі періоду часу.

Отже, енергоефективність — це не лише про гроші чи економію, але і про самодостатність кожної територіальної громади.

Довідково

Артем Хмельников (20.01.1981, Дніпро), випускник Дніпровського університету Олеся Гончара (2003 рік, диплом з відзнакою), аспірант НАДУ (2006 рік випуску).

Депутат міської ради Дніпра з 2015 року.

З 2019 року керівний партнер адвокатської компанії Хмельников та партнери. Провідний експерт в галузі енергоефективності та енергоощадних заходів (ЕСКО) в Україні.

ЕСКО (Energy Service Company) — компанія, що забезпечує певний рівень досягнення економії енергетичних та паливних ресурсів протягом строку втілення енергоощадних заходів.