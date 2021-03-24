Курс валют НБУ на 24 березня 2021 в Україні

Національний банк України трохи послабив гривню щодо долара, водночас ціна на євро дещо впала.

Так, станом на 24 березня курс долара становить 27,72 грн за $1, що на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Курс валют в Україні від НБУ на 24.03:

$1 – 27,72 грн;

€1 – 32,93 грн;

1 польський злотий – 7,129 грн;

10 російських рублів – 3,653 грн.

Прогноз курсу долара

До кінця 2021 року курс долара в Україні підвищиться до позначки 29,5 грн/$, а за три роки коштуватиме вже 31 грн.

Експерти вважають, що на кінець 2022-го американська валюта зросте до 30 грн, на кінець 2023 року становитиме 30,5 грн і на кінець 2024-го сягне позначки 31 грн.

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