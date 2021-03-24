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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Дячкіна |

Євро здешевшало, а долар зріс: курс валют на 24 березня

Національний банк України трохи послабив гривню щодо долара, водночас ціна на євро дещо впала.

гроші, гривня

Так, станом на 24 березня курс долара становить 27,72 грн за $1, що на 10 копійок більше, ніж у попередній банківський день.

Курс валют в Україні від НБУ на 24.03:

  • $1 – 27,72 грн;
  • €1 – 32,93 грн;
  • 1 польський злотий – 7,129 грн;
  • 10 російських рублів – 3,653 грн.

Курс валют НБУ на 24 березня 2021 в Україні

Прогноз курсу долара

До кінця 2021 року курс долара в Україні підвищиться до позначки 29,5 грн/$, а за три роки коштуватиме вже 31 грн.

Експерти вважають, що на кінець 2022-го американська валюта зросте до 30 грн, на кінець 2023 року становитиме 30,5 грн і на кінець 2024-го сягне позначки 31 грн.

Детальніше про курс долара в Україні, читайте на сайті Факти ICTV.

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