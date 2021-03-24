Зеленський ввів у дію рішення про реорганізацію органів РНБО

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про ліквідацію деяких міжвідомчих комісій, робочих і консультативних органів.

Відповідний указ №118/2021 глава держави підписав 24 березня. Виконання указу контролюватиме Секретар Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з документом, на території України ліквідують низку міжвідомчих комісій РНБО:

Міжвідомчу комісію з питань науково-технологічної безпеки;

Міжвідомчу комісію з вивчення стану реалізації заходів щодо розвитку інфраструктури та господарської діяльності на острові Зміїному та континентальному шельфі;

Міжвідомчу комісію з питань координації впровадження цифрового телерадіомовлення;

Міжвідомчу комісію з питань реформування та розвитку сектору безпеки і оборони України.

Таке рішення ухвалили для оптимізації кількості міжвідомчих комісій, робочих та консультативних органів РНБО. Документ набирає чинності 24 березня.

Деокупація Криму

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя указом, який підписав 24 березня.

Згідно з документом, Кабмін має розробити заходи для відновлення територіальної цілісності та суверенітету України. Документ також визначає пріоритетні напрямки держави щодо захисту прав і свобод людини.

Таким чином Україна ініціює міжнародні переговори для відновлення своєї території. Зокрема, переговорний процес ґрунтуватиметься на положеннях Будапештського меморандуму. Згідно з ним Україні гарантували безпеку у випадку, якщо країна відмовиться від ядерної зброї.