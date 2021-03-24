Підприємство Мотор Січ (Запоріжжя), яке виробляє двигуни для літаків та вертольотів, повернуть у власність держави. Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення РНБО від 11 березня.

Відповідний документ №108/2021 оприлюднено на сайті глави держави 23 березня.

Згідно з указом, контроль за його виконанням покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Мотор Січ займається розробкою та виробництвом авіаційних та газотурбінних двигунів для літаків та гелікоптерів. Йдеться як про цивільні, так і військові проекти.

У січні 2021 року Україна на три роки ввела санкції проти китайських інвесторів підприємства Мотор Січ.

11 березня на засіданні РНБО вирішили повернути підприємство у власність української держави.

Щоб провести націоналізацію Мотор Січі, Верховна Рада повинна розглянути відповідний законопроект. Його ще не подали в парламент, але це станеться найближчим часом.