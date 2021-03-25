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Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини

Президент України Володимир Зеленський затвердив Національну стратегію у сфері прав людини для удосконалення прав громадян.

Володимир Зеленський

Згідно з підписаним президентом указом №119/2021, стратегію реалізовуватимуть за 27 основними напрямами.

Таким чином прагнуть запобігати жорстокому поводженню щодо людей, забезпечити право на справедливий суд та запобігати дискримінації. Також цим документом забезпечують рівні можливості та права дітей, жінок та чоловіків, а також протидіють домашньому насильству.

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Водночас ця стратегія забезпечує права місцевих жителів ОРДЛО. Таким чином у країні прагнуть подолати негативні наслідки конфлікту на сході України, спричиненого діями Росії.

Стратегія деокупації ОРДЛО

Президент України Володимир Зеленський затвердив рішення РНБО щодо Стратегії деокупації та реінтеграції Криму та Севастополя відповідним указом. Документ окреслює пріоритети України щодо захисту прав людини, а також напрямки, зокрема, оборонної безпеки держави.

Згідно зі стратегією, Україна ініціює міжнародні переговори для відновлення території держави. Зокрема, аргументи держави ґрунтуватимуться на положеннях Будапештського меморандуму. Згідно з ними, Україні гарантували безпеку після відмови від ядерної зброї.

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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