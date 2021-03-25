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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

Червоних регіонів уже десять: в Україні оновили зони карантину

Станом на 25 березня 2021 року у десяти областях України та у Києві встановлено червоний рівень епідемічної небезпеки.

карантин в україні

До червоної зони карантину увійшли Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Черкаська, Одеська, Сумська, Миколаївська області та м. Київ.

В оновленому переліку помаранчевої зони – Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Чернігівська області.

У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область.

Розподіл за карантинними зо…

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Карантин в Україні

З 24 лютого 2021 року в Україні діє модель адаптивного карантину.

адаптивний карантин - червоний рівень

Відповідно до неї, регіони через ситуацію з коронавірусом належать до різних зон – червоної, помаранчевої, жовтої та зеленої.

Детальніше про карантин в Україні читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Pixabay

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