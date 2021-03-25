В Україні 71% громадян вважає, що коронавірус створили штучно, а 19% – що він виник природнім шляхом.

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи Рейтинг.

За 2020 рік зросла кількість тих, хто погоджується з думкою, що коронавірус страшніший за звичайний грип (з 54% до 59%). Водночас за новинами про Covid-19 постійно стежать 59% українців, 23% – інколи читають нову інформацію і лише 11% – майже ніколи не цікавляться коронавірусом.

Також 31% громадян України дотримується думки про те, що вірус створили шляхом експерименту, 27% – як біологічну зброю, 40% – для зменшення населення на планеті, 17% – для виникнення економічної кризи.

Окрім того, за даними опитування, 16% людей вважають, що коронавірус потрібен був для заробітку на продажу нових вакцин, а 12% – для контролю над людством.

Вакцинування від коронавірусу підтримують 37% українців, водночас майже така сама кількість не хоче щепитися – 41%.

Опитування Соціологічної групи Рейтинг проводилось 18-19 березня серед населення України віком від 18 років в усіх областях, окрім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, за участі 1 500 респондентів.

Також його проводили на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю становить 0,95%.

Опитування Центру Разумкова

За опитуванням Центру Разумкова, яке проводилось з 5 до 9 березня, українці найбільше довіряють Збройним силам України, а найменше – засобам масової інформації Росії.

Саме 70% усіх опитаних респондентів висловлюю довіру до ЗСУ, до волонтерських організацій – 65%, до церкви – 64%, Державної служби з надзвичайних ситуацій – 63%, Державної прикордонної служби – 60%, Національної гвардії України – 56%, голів міста (селища, села), в якому проживає респондент – 56%, добровольчих батальйонів – 55%, громадських організацій – 53%, рад міста (селища, села), в якому проживає респондент – 51%.