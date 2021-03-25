Наступного тижня в Україні вже понад 50% регіонів можуть опинитися у червоній карантинній зоні, прогнозує керівник Центру економіки охорони здоров’я в Київській школі економіки (KSE) Юрій Ганіченко.

За його словами, в Миколаївській та Черкаській областях перевищено пороги для входження в червону зону, тому сьогодні або завтра Нацкомісія з ТЕБ та НС ухвалить відповідне рішення щодо цих регіонах.

– Наступного тижня ми очікуємо рішення уряду про те, чи буде перевищення 50% регіонів у червоному рівні визначальним критерієм для запровадження загальнонаціонального локдауну, – додав він.

Станом на 25 березня 10 областей і Київ знаходяться в червоній карантинній зоні.

Найгірші епідемічні показники у Житомирській, Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Чернівецькій, Черкаській, Миколаївській, Одеській, Сумській областях та столиці України.

У жовтій зоні залишилася тільки Херсонська область, решта – у помаранчевій.

Джерело: KSE