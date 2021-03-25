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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу – опитування

Українці сумніваються у вакцині від коронавірусу через появу нових штамів, недовіру владі та страх побічних ефектів.

вакцинація від коронавірусу

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Головними причинами, чому українці не хочуть вакцинуватись від коронавірусу, опитані вважають недовіру вакцині, завезеній в Україну, та страх побічних ефектів (близько половини).

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Кожен п’ятий назвав причиною недовіру до влади в цілому та сумніви, що вакцина захистить від нових видів вірусу. 13% назвали недовіру до вакцинації як такої.

55% згодні, що вакцини придумали аби захистити людей, але 38% думають, що вакцини – це заробіток на людях та спосіб їхнього контролю.

Загалом ставлення українців до вакцинації доволі скептичне.

Опитування проходило 18-19 березня 2021 року методом телефонних інтерв’ю. Загалом опитали 1,5 тис. респондентів віком від 18 років і старше в усіх областях крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Похибка вибірки не перевищує 2,5%.

Ставлення українців до коронавірусу

В Україні 71% громадян вважає, що коронавірус створили штучно, а 19% – що він виник природнім шляхом.

За 2020 рік зросла кількість тих, хто погоджується з думкою, що коронавірус страшніший за звичайний грип (з 54% до 59%).

Водночас за новинами про Covid-19 постійно стежать 59% українців, 23% – інколи читають нову інформацію і лише 11% – майже ніколи не цікавляться коронавірусом.

Джерело: Рейтинг

Фото: Pixabay

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