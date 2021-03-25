Адміністрація Чорнобильської АЕС вирішила з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи через запровадження жорстокого локдауну у Київській області, що нині знаходиться у червоній зоні.

– Для нерозповсюдження коронавірусу адміністрація ЧАЕС ухвалила рішення з 25 березня перевести персонал станції на особливий режим роботи на підставі наказу від 24.03.2021 № 376 Про введення простою на підприємстві, – йдеться у повідомленні.

До 4 квітня на робочих місцях залишиться оперативний персонал, який забезпечує ядерну та радіаційну безпеку об’єкта.

Залучатимуться також працівники, участь яких у виробничому процесі ЧАЕС під час простою буде конче необхідна.

За час пандемії на атомній станції зафіксовано 344 випадки захворювання на Covid-19. З них 318 вже одужали.

Нині на амбулаторному лікуванні перебувають 24 працівники, один – у Славутицькій міській лікарні.

Жертвою вірусу став один співробітник ЧАЕС.

Джерело: ЧАЕС

Фото: ЧАЕС