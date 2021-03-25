У США пояснили, чому й досі не відбулася телефонна розмова між очільником держави Джо Байденом і його українським колегою Володимиром Зеленським.

За словами заступника помічника держсекретаря США Джорджа Кента, дзвінок має бути підкріплений діями, натякаючи на проведення реформ у країні.

– Дзвінок, враховуючи його символічність, має бути підкріплено діями… Це питання, які стоять на порядку денному США і України. Ми хочемо, щоб Україна досягла успіху… Але для цього успіху мають бути правильні дії і правильні реформи, – зазначив Джордж Кент.

Водночас він очікує, що така розмова обов’язково відбудеться найближчим часом.

– Очевидно, довіра є двосторонньою, і я очікую, що найближчим часом між нашими лідерами відбудеться розмова, – додав він.

Відносини між Україною та США

США надають підтримку Україні у боротьбі з агресією РФ і не визнають анексію Криму.

Крім того, вони запроваджують санкції проти російських компаній через будівництво газопроводу Північний потік-2.

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