Харків завершує перший етап вакцинації від коронавірусу – Терехов

У Харкові понад 3 тис. містян вже зробили щеплення першою дозою вакцини від коронавірусу. Тому перший етап вакцинації завершується.

Про це повідомив в.о. міського голови Харкова Ігор Терехов. За його словами, на початку всеукраїнської вакцинації від Covid-19 місто отримало 6,8 тис. доз препарату, розрахованих на вакцинацію 3,4 тис. людей.

– Мене тішить сьогоднішня динаміка вакцинації. Спочатку люди не хотіли робити цю процедуру. Після цього ми провели роз’яснювальну роботу, і зараз бачимо, що вони почали робити щеплення і дуже активно. На сьогодні ми закінчуємо вакцинацію 3,4 тис. людей. Найближчим часом отримаємо нову партію. Місто в повній бойовій готовності, – підкреслив він.

Вакцинація від Covid-19 в Харкові стартувала 25 лютого. Передусім щеплення робили медичним працівникам, які працюють з хворими на коронавірус. Зараз зробити щеплення можуть громадські діячі, співробітники комунальних підприємств і у разі наявності залишків дози – всі охочі.

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У місті працюють 34 пункти вакцинації і 17 бригад, які пройшли спеціальне навчання. Коли Україна перейде до масової вакцинації, кількість цих пунктів збільшать.

З 18 березня у Харкові посилили карантин. Під забороною опинилася робота спортивних залів і проведення масових заходів.

Учням загальноосвітніх закладів, окрім молодших класів, а також студентам рекомендували перейти на дистанційне навчання.