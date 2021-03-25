Станом на ранок 25 березня у Києві за добу виявили 1 267 нових випадків коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 156 603 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 35 осіб, за весь період пандемії – 3 198. Подолали хворобу уже 103 722 киянина, за добу одужали 600 пацієнтів.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: