Вакцину проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech додатково вивчать після доправлення до України.

Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров’я України Максим Степанов.

– Перша партія – 200 тисяч доз. Після того, як їх привезуть, вони мають пройти лабораторний контроль, – уточнив Максим Степанов.

За його словами, перевірка має вібдутися швидко, вона займе до 10 днів.

Вакцина проти коронавірусу

Крім вакцини від коронавірусу AstraZeneca, виробленої в Індії, яку вже отримала Україна, країна також домовилася про постачання китайської речовини від компанії Sinovac Biotech.

Раніше очільник МОЗ анонсував, що китайська вакцина повинна прибути до України до кінця березня.

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