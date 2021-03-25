В Україні зростає кількість нових випадків і смертей через Covid-19, Індія призупинила експорт вакцини Covishield, а в Австрії хочуть заборонити відвідувати магазини без тесту на Covid-19. Головні новини про коронавірус читайте на Фактах ICTV.

Станом на 25 березня в Україні зафіксували 16 669 нових випадків коронавірусу. Від ускладнень, викликаних Covid-19, за останню добу померли 362 людини. Це найвищий показник летальності з початку пандемії.

Загальна кількість інфікованих наразі становить 1 401 228 осіб. Від початку епідемії померли 31 135 хворих, одужали 1 283 020 українців.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов ще раз запевнив, що військова в Одеській області померла через гостру серцево-судинну недостатність. Жодного зв’язку з вакцинацією препаратом Covishield немає.

З Китаю до України 25 березня відправили першу партію вакцини від Covid-19 китайської компанії Sinovac Biotech. За словами Максима Степанова, у першій партії буде 200 тис. доз.

Вакцину Coronavac від Sinovac Biotech Україна зареєструвала 10 березня. Сироватка пройшла всі етапи клінічних досліджень, її ефективність підтверджена офіційно.

Також очільник МОЗ повідомив, що вакцину проти коронавірусу виробництва китайської компанії Sinovac Biotech додатково вивчать після доправлення до України. А радник міністра з питань біологічної безпеки та експерт ВООЗ Наталія Виноград зазначила, що повторне щеплення від Covid-19 можна робити іншою, але однотипною вакциною.

Тим часом вакцинація в Україні триває. Станом на 25 березня медики зафіксували 587 випадків побічних ефектів після введення препарату. Йдеться передусім про головний біль, тимчасове підвищення температури, втому.

Але, за словами заступника міністра охорони здоров’я Ігоря Іващенка, такі побічні ефекти тільки доводять те, що вакцина працює, а організм готує імунну відповідь.

Водночас головний санітарний лікар Віктор Ляшко одужав після Covid-19 і сьогодні повернувся до роботи. Перебіг хвороби у нього був легкий, без ускладнень.

Коронавірус у світі

В Австрії на великодні свята посилять локдаун. Громадянам заборонять заходити до магазинів без негативного тесту на коронавірус.

Локдаун діятиме з 1 по 6 квітня лише в східних регіонах країни – у Відні, Нижній Австрії і Бургенланді. А вже з 7 квітня на вході до магазинів необхідно буде показувати негативний Covid-тест.

Тим часом Індія зупинила постачання вакцини проти коронавірусу від фармацевтичної компанії Covieshild за кордон, щоб задовольнити власні потреби у препараті.

У міністерстві закордонних справ Індії вже наголосили, що це лише тимчасовий крок. Попередньо обмеження триватимуть до кінця квітня.