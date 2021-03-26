Локдаун у Києві: у транспорті дозволили перевозити більше пасажирів

У Києві змінили правила перевезення пасажирів під час посиленого карантину. З 26 березня наземний транспорт зможе перевозити більше пасажирів, ніж було дозволено раніше.

Відповідно до нововведень, наземний транспорт у столиці забезпечуватиме перевезення не лише сидячих, а й стоячих пасажирів. Кількість людей у салоні транспортного засобу має дорівнювати половині від загальної кількості місць.

Раніше можна було перевозити пасажирів із заповненістю 50% сидячих місць.

Таке рішення ухвалила комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: Київпастранс