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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Богданова |

Локдаун у Києві: у транспорті дозволили перевозити більше пасажирів

У Києві змінили правила перевезення пасажирів під час посиленого карантину. З 26 березня наземний транспорт зможе перевозити більше пасажирів, ніж було дозволено раніше.

карантин, київ, транспорт, коронавірус, автобус, тролейбус

Відповідно до нововведень, наземний транспорт у столиці забезпечуватиме перевезення не лише сидячих, а й стоячих пасажирів. Кількість людей у салоні транспортного засобу має дорівнювати половині від загальної кількості місць.

Раніше можна було перевозити пасажирів із заповненістю 50% сидячих місць.

Таке рішення ухвалила комісія КМДА з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Джерело: Київпастранс

Фото: Depositphotos

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