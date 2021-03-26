У Львові школярка затримала грабіжника. Невідомий чоловік видер з рук 11-річної дівчинки мобільний телефон і штовхнув її. Вона упала на землю, але після цього не розгубилася.

Дитина встала і почала бігти за злодієм. Небайдужі прохожі допомогли затримати чоловіка, після чого його передали правоохоронцям.

Поліція встановила особу грабіжника – ним виявився 36-річний мешканець міста. За фактом злочину відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186.

Львів’янин може отримати покарання у вигляді ув’язнення від чотирьох до шести років.

Пограбування людини з інвалідністю у Вінниці

У Вінниці колишній ув’язнений разом з 17-річною напарницею пограбували людину з інвалідністю. Злодії заволоділи банківською картою чоловіка та зняли з неї всі гроші.

Їм загрожує до п’яти років позбавлення волі.