Офіс генпрокурора вручив підозру депутату групи За майбутнє Віктору М’ялику

Стало відомо, хто з народних депутатів вранці 25 березня отримав повідомлення про підозру через ухилення від сплати податків.

Ним виявився самовисуванець та член депутатської групи За майбутнє Віктор М’ялик.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних структурах повідомило видання Інтерфакс-Україна.

Аналогічне припущення Фактам ICTV висловив юрист, колишній начальник одного з відділів поліції Київщини Денис Ярославський.

Представники За майбутнє поки що не коментували інцидент з оголошенням підозри колеги.

Що відомо про Віктора М’ялика

Віктор М’ялик народився в 1979 році в Рівненській області. Після школи отримав спеціальність будівельного столяра і тесляра.

Має вищу юридичну освіту.

У 2014 році працював помічником народного депутата Олега Осуховського на громадських засадах, також обіймав посаду фінансового директора ТОВ МДС-Строй і керівника МД Плюс.

Увага ЗМІ привернула декларація Віктора М’ялика за 2019 рік. У документі депутат вказав 158 квартир загальною площею майже 10 тис. кв м.

Пізніше він пояснив, що більшість цих квартир він уже продав людям в розстрочку, а ще частину – здає в оренду.