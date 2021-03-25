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Факти / Україна / Політика
Наташа Тарчевська |

Офіс генпрокурора вручив підозру депутату групи За майбутнє Віктору М’ялику

Стало відомо, хто з народних депутатів вранці 25 березня отримав повідомлення про підозру через ухилення від сплати податків.

Офіс генпрокурора вручив підозру депутату групи За майбутнє Віктору М’ялику

Ним виявився самовисуванець та член депутатської групи За майбутнє Віктор М’ялик.

Про це з посиланням на джерела в правоохоронних структурах повідомило видання Інтерфакс-Україна.

Аналогічне припущення Фактам ICTV висловив юрист, колишній начальник одного з відділів поліції Київщини Денис Ярославський.

Представники За майбутнє поки що не коментували інцидент з оголошенням підозри колеги.

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Що відомо про Віктора М’ялика

Віктор М’ялик народився в 1979 році в Рівненській області. Після школи отримав спеціальність будівельного столяра і тесляра.

Має вищу юридичну освіту.

У 2014 році працював помічником народного депутата Олега Осуховського на громадських засадах, також обіймав посаду фінансового директора ТОВ МДС-Строй і керівника МД Плюс.

Увага ЗМІ привернула декларація Віктора М’ялика за 2019 рік. У документі депутат вказав 158 квартир загальною площею майже 10 тис. кв м.

Пізніше він пояснив, що більшість цих квартир він уже продав людям в розстрочку, а ще частину – здає в оренду.

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