Головний санітарний лікар Віктор Ляшко одужав після Covid-19 і сьогодні повернувся до роботи.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі.

– Як і прогнозував, перебіг хвороби був легкий, без ускладнень. Відповідно до стандарту надання медичної допомоги при Covid-19, перебував на лікарняному до відсутності клінічних проявів гострого респіраторного захворювання протягом трьох днів, рахуючи з 10-го дня від дати появи симптомів без лабораторного обстеження, – написав Ляшко.

За його словами, у такому випадку здавати повторно ПЛР-тест не потрібно.

– Навіть після отримання першої дози вакцини та у разі, якщо інфікування відбувається до 22 дня після щеплення, хвороба протікає легше, – наголосив головний санлікар.

Ляшко зазначив, що рідні не заразилися.

Коронавірус у Ляшка

15 березня Віктор Ляшко отримав позитивний ПЛР-тест на коронавірус.

Він захворів на 13-й день після введення першої дози вакцини, тобто у той період, коли імунітет від щеплення ще не повністю сформований.

Ляшко вакцинувався від Covid-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) 2 березня у лікарні Кагарлика у Київській області.

Фото: Віктор Ляшко