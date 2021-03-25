При вторинній вакцинації від коронавірусу дозволено використовувати інший препарат, але обов’язково однотипний.

Радник міністра охорони здоров’я з питань біологічної безпеки та експерт ВООЗ Наталія Виноград заявила про це в ефірі одного з український телеканалів та додала, що в Україні наразі вистачає другої дози Covishield для всіх, хто прищепився першою.

Виноград навела приклад країн ЄС, де виникли проблеми через недотримання виробниками умов контрактів.

– Вирішували проблеми по-різному. Після вакцинації першою дозою однією вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну. Другий варіант – відтермінували введення другої дози, – розповідає експерт ВООЗ.

Поставки вакцини в Україну

Постачання наступної партії вакцини CoviShield/AstraZeneca може затриматись на певний термін, заявив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, причиною є інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в Україні.