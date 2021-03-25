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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Повторне щеплення від коронавірусу можна робити іншою однотипною вакциною

При вторинній вакцинації від коронавірусу дозволено використовувати інший препарат, але обов’язково однотипний.

Повторне щеплення від коронавірусу можна робити іншою однотипною вакциною

Радник міністра охорони здоров’я з питань біологічної безпеки та експерт ВООЗ Наталія Виноград заявила про це в ефірі одного з український телеканалів та додала, що в Україні наразі вистачає другої дози Covishield для всіх, хто прищепився першою.

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Виноград навела приклад країн ЄС, де виникли проблеми через недотримання виробниками умов контрактів.

– Вирішували проблеми по-різному. Після вакцинації першою дозою однією вакциною для другої дози брали іншу, але однотипну. Другий варіант – відтермінували введення другої дози, – розповідає експерт ВООЗ.

Поставки вакцини в Україну

Постачання наступної партії вакцини CoviShield/AstraZeneca може затриматись на певний термін, заявив голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації, народний депутат Михайло Радуцький.

За словами Радуцького, причиною є інформаційна кампанія, розгорнута проти індійської вакцини в Україні.

Фото: Getty Images

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