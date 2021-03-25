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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Працюють заради слави України: Зеленський привітав працівників СБУ

Президент Володимир Зеленський привітав працівників Служби безпеки України з професійним святом.

володимир зеленський

Глава держави записав відеозвернення, у якому наголосив на важливості роботи служби.

– Упевнений, що завдяки своїм принципам СБУ працює не для красивої статистики й не для власної слави, а заради слави України. Хочу відзначити високу заслугу Служби безпеки України у зборі та підготовці матеріалів для останніх рішень РНБО, – зазначив він.

Зеленський додав, що без роботи СБУ довгоочікуване для українців відновлення справедливості було б неможливим.

Зеленський також подякував за складну щоденну роботу і наголосив, що саме СБУ закриває найширше поле дій, реагуючи на загрози по всій території України.

День СБУ

День СБУ щороку відзначають 25 березня. Це свято було встановлено у 2001 році указом президента України.

Щодня Служба безпеки України захищає державний суверенітет, конституційний лад, територіальну цілісність, законні інтереси держави, а також забезпечує права і свободи людини і громадянина.

Факти ICTV підготували привітання з Днем СБУ у прозі та СМС, щоб у цей день ви могли сказати слова вдячності нашим силовикам.

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