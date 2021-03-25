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Факти / Україна / Політика
Валентина Летяк |

Причетність до анексії Криму: в офісі Українського вибору пройшли обшуки

У справі щодо організації та проведення незаконного референдуму на півострові Крим 25 березня пройшли обшуки в центральному офісі громадського руху Український вибір-Право народу проросійського депутата Віктора Медведчука, який до 2016 року мав назву Український вибір.

СБУ

За даними слідчих ОГ, представники Українського вибору сприяли анексії Криму, співпрацюючи з незаконно створеними органами окупаційної влади.

Більш того, вже після встановлення РФ контролю над півостровом вони брали активну участь в організації та проведенні так званого референдуму 16 лютого 2014 року, зокрема, були спостерігачами, а також забезпечували охорону дільниць у складі незаконних збройних формувань.

Прокуратура АР Крим та Севастополя спільно з СБУ провели санкціоновані обшуки у центральному офісі громадського руху у Києві та за місцем проживання одного з її учасників у Дніпрі.

Правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку. Досудове розслідування триває.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: СБУ

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