Військова в Одеській області померла через гостру серцево-судинну недостатність. Жодного зв’язку з вакцинацією препаратом Covishield немає.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

– Я особисто спілкувався після проведеного розтину з судмедекспертом. І він чітко, це ж людина, яка несе серйозну відповідальність за свої дії, каже, що натяку немає на жодні тромбози. Тобто так, це була гостра серцево-судинна недостатність, яка призвела до смерті людини, – наголосив він.

Степанов також наголосив, що після перевірок ВООЗ та європейськими країнами не встановлено жодного зв’язку між будь-якими тромбозами і вакциною AstraZeneca, а також між вакцинацією і смертю людини від серцево-судинних захворювань.

– Якщо людина зробила вакцину, а наступного дня у неї стався інфаркт, бо вона мала серйозне серцево-судинне захворювання – це ж ніяким чином не пов’язано, – запевнив глава МОЗ.

Смерть військової в Одеській області

В Одеській області 23 березня посеред вулиці впала і померла військова Інна Фесенко. За два дні до цього 43-річна жінка отримала щеплення вакциною AstraZeneca (Covishield).

Напередодні стала відома офіційна причина смерті – гостра серцево-судинна недостатність.

Також за результатами розтину у жінки було встановлено атеросклеротичний кардіосклероз.