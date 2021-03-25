У померлого провізора з Чернівців виявили коронавірус

У провізора аптеки з Чернівців, який 24 березня помер через інсульт, виявили коронавірус. Про це повідомила очільник обласного лабораторного центру Наталія Гопко.

Померлому зробили ПЛР-тест, оскільки Covid-19 підтвердили у двох колег, із якими він вакцинувався препаратом Covishield/AstraZeneca 15 березня.

За словами Наталії Гопко, симптоми коронавірусу в провізора виявили на наступний день після щеплення. До цього тривав інкубаційний період вірусу.

Смерть чоловіка не пов’язують з вакцинацією через те, що в нього була гіпертонічна хвороба.

Наразі в Чернівцях продовжують робити аналізи, щоб встановити точну причину смерті провізора, зазначив гендиректор паталогоанатомічного бюро Дмитро Гречко.

Смерть щепленого проти коронавірусу провізора аптеки

24 березня в чернівецькій лікарні помер провізор аптеки військового госпіталю. 15 березня він отримав щеплення проти Covid-19 вакциною Covishield/AstraZeneca.

Протипоказань до введення вакцини та скарг на самопочуття у день щеплення чоловік не мав. Наступного дня о 17.25 його доставили в міську клінічну лікарню №3 з інсультом.

За попередньою інформацією, причина смерті щепленого проти коронавірусу провізора аптеки – гострий мозковий інсульт. Крім того, він мав важкі хронічні серцево-судинні захворювання, діабет та інші супутні хвороби.

Джерело: Суспільне