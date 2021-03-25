Станом на ранок четверга, 25 березня, в Україні підтвердилося 16 669 нових випадків коронавірусу.

Загалом з початку пандемії коронавірус в Україні виявили вже в 1 401 228 осіб.

За останню добу госпіталізація знадобилася 4 838 пацієнтам, було проведено 128,6 тис. тестувань.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за останню добу померли 362 людини. Це найвищий показник летальності з початку пандемії.

Всього в Україні зафіксовано вже 31 135 летальних випадків, в той же час кількість тих, хто одужав, становить 1,2 млн осіб.

Нові випадки і щеплення за областями

Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;

Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;

Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;

Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;

Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;

Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;

Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;

Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;

Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;

Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;

Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;

Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;

Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;

Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;

Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;

Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;

Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;

Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;

Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;

Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;

Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;

Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;

Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;

Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;

Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

Карантин в Україні

Згідно з постановою Кабміну, зони адаптивного карантину в Україні змінюються щотижня, залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Станом на 25 березня у червоній зоні карантину залишаються вісім областей і місто Київ.

Регіонів, що увійшли до помаранчевої зони, різко побільшало – це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область. Регіонів зеленої зони карантину в Україні наразі немає.