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Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

В Україні найвищий рівень смертності і нових випадків Covid-19 за час епідемії

Станом на ранок четверга, 25 березня, в Україні підтвердилося 16 669 нових випадків коронавірусу.

В Україні найвищий рівень смертності і нових випадків Covid-19 за час епідемії

Загалом з початку пандемії коронавірус в Україні виявили вже в 1 401 228 осіб.

За останню добу госпіталізація знадобилася 4 838 пацієнтам, було проведено 128,6 тис. тестувань.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, за останню добу померли 362 людини. Це найвищий показник летальності з початку пандемії.

Всього в Україні зафіксовано вже 31 135 летальних випадків, в той же час кількість тих, хто одужав, становить 1,2 млн осіб.

Нові випадки і щеплення за областями

  • Київ – 1 267 випадків/ 1 750 щеплень;
  • Вінницька область – 772 випадки/ 1 160 щеплень;
  • Волинська область – 349 випадків/ 270 щеплень;
  • Дніпропетровська область – 892 випадки/ 1 610 щеплень;
  • Донецька область – 778 випадків/ 340 щеплень;
  • Житомирська область – 1 136 випадків/ 730 щеплень;
  • Закарпатська – 668 випадків/ 490 щеплень;
  • Запорізька область – 488 випадків/ 620 щеплень;
  • Івано-Франківська область – 512 випадків/ 784 щеплення;
  • Київська область – 872 випадки/ 1 290 щеплень;
  • Кіровоградська область – 184 випадки/ 380 щеплень;
  • Луганська область – 141 випадок/ 280 щеплень;
  • Львівська область – 1 032 випадки/ 1 030 щеплень;
  • Миколаївська область – 377 випадків/ 690 щеплень;
  • Одеська область – 1235 випадків/ 470 щеплень;
  • Полтавська область – 521 випадок/ 840 щеплень;
  • Рівненська область – 626 випадків/ 550 щеплень;
  • Сумська область – 613 випадків/ 907 щеплень;
  • Тернопільська область – 531 випадок/ 870 щеплень;
  • Харківська область – 918 випадків/ 350 щеплень;
  • Херсонська область – 168 випадків/ 1 000 щеплень;
  • Хмельницька область – 989 випадків/ 250 щеплень;
  • Черкаська область – 509 випадків/ 1 000 щеплень;
  • Чернівецька область – 543 випадки/ 320 щеплень;
  • Чернігівська область – 548 випадків/ 580 щеплень.

Карантин в Україні

Згідно з постановою Кабміну, зони адаптивного карантину в Україні змінюються щотижня, залежно від епідеміологічної ситуації в регіонах.

Станом на 25 березня у червоній зоні карантину залишаються вісім областей і місто Київ.

Регіонів, що увійшли до помаранчевої зони, різко побільшало – це Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область. Регіонів зеленої зони карантину в Україні наразі немає.

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