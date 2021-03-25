З Китаю до України 25 березня відправили першу партію вакцини від Covid-19 китайської компанії Sinovac Biotech.

Про це повідомляє посольство України в Китаї.

– Завдяки наполегливим зусиллям посольства 25 березня в Україну відправлена ​​перша партія із замовлених 1,9 млн вакцин проти Covid-19 Coronavac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, – йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що у першій партії буде 200 тис. доз.

За його словами, вакцина спершу пройде лабораторний контроль – це займе близько 10 днів.

Тільки після цього її використовуватимуть в Україні згідно з планом вакцинації, наголосив Степанов.

Вакцину Coronavac від Sinovac Biotech Україна зареєструвала 10 березня. Сироватка пройшла всі етапи клінічних досліджень, її ефективність підтверджена офіційно.

Вона застосовується у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Компанія Лекхім, яка представляє Sinovac Biotech в Україні, назвала точний час поставки другої вакцини – 25 березня о 19.15.

Рейс із Пекіну спочатку прибуде в Стамбул, а звідти препарат доставлять в аеропорт Бориспіль.

Лекхім планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини Coronavac, з яких 1,9 млн – за договором з Медзакупками України.