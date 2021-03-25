PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна
Валентина Летяк |

В Україну з Китаю відправили першу партію вакцини Sinovac

З Китаю до України 25 березня відправили першу партію вакцини від Covid-19 китайської компанії Sinovac Biotech.

вакцина від ковід

Про це повідомляє посольство України в Китаї.

– Завдяки наполегливим зусиллям посольства 25 березня в Україну  відправлена ​​перша партія із замовлених 1,9 млн вакцин проти Covid-19 Coronavac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, – йдеться у повідомленні.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов сказав, що у першій партії буде 200 тис. доз.

За його словами, вакцина спершу пройде лабораторний контроль – це займе близько 10 днів.

Тільки після цього її використовуватимуть в Україні згідно з планом вакцинації, наголосив Степанов.

Читайте
Вакцина Coronavac безпечна для дітей з 3 до 17 років - розробники

Вакцину Coronavac від Sinovac Biotech Україна зареєструвала 10 березня. Сироватка пройшла всі етапи клінічних досліджень, її ефективність підтверджена офіційно.

Вона застосовується у Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччині, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.

Компанія Лекхім, яка представляє Sinovac Biotech в Україні, назвала точний час поставки другої вакцини – 25 березня о 19.15.

Рейс із Пекіну спочатку прибуде в Стамбул, а звідти препарат доставлять в аеропорт Бориспіль.

Лекхім планує поставити в Україну 5 млн доз вакцини Coronavac, з яких 1,9 млн – за договором з Медзакупками України.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка