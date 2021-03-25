Всеукраїнський локдаун поки не вводитимуть – Разумков

Загальнонаціональний локдаун поки що не вводитимуть, влада сподівається на зняття жорсткого карантину у квітні.

Про це у ефірі однієї з український радіостанцій розповів спікер Верховної Ради Дмитро Разумков та додав, що регіони, які знаходяться у червоній зоні, незабаром почнуть повертатись до звичного життя.

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– Якщо ми говоримо про вихід з карантину, на початку квітня той карантин, який сьогодні запроваджено, повинен закінчитися — будемо дивитися по ситуації, – зазначає нардеп.

На думку Разумкова, подальший розвиток подій залежить від того, наскільки сумлінно українці дотримуватимуться встановлених норм безпеки.

Карантин в Україні

За останньою інформацією МОЗ, у червоній зоні карантину перебувають вісім регіонів – це Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Чернівецька, Одеська, Сумська області та м. Київ.

У жовтій зоні залишилась лише Херсонська область, решта регіонів – у помаранчевій.