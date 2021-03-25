Голова Офісу президента Андрій Єрмак пропонує посилити відповідальність за використання снайперського вогню на Донбасі.

Він нагадав, що українські військові останнім часом найбільше гинуть саме від куль ворожих снайперів.

За словами Єрмака, на минулій відеоконференції Нормандського формату українська сторона пропонувала ухвалити рішення, яке допомогло б заборонити снайперську стрільбу.

А також негайно скликати позачергове засідання ТКГ, щоб підтвердити готовність повернутись до повноцінного режиму тиші на Донбасі.

– Ще раз підтверджую, Україна готова в будь-який час зробити все необхідне, щоб перестали гинути наші люди. Ми готові до проведення позачергового засідання підгрупи з безпеки, і наполягаємо на цьому, – розповів у інтерв’ю Андрій Єрмак.

Ситуація на Донбасі

Розвідувальна група К-2 бригади 54-тої ОМБР імені Івана Мазепи ЗСУ оприлюднила відео з передової, у якому зафільмовано моменти знищення укріпрайонів російських найманців, їхньої військової техніки, а також ліквідації самих сепаратистів.

Військові зазначають, що вогонь відкривали із незабороненої Мінськими домовленностями зброї.