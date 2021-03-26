Анексія Криму: трьом учасникам Українського вибору повідомили про підозру

Трьом керівникам ініціативних груп громадського руху Український вибір повідомили про підозру за участь в організації та проведенні незаконного “референдуму” в Криму.

Їх обвинувачують у державній зраді та посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

За інформацією слідства, учасники Всеукраїнського громадського руху Український вибір – Право народу, який до 2016 року називався Український вибір, сприяли окупації Криму. Зокрема, двоє підозрюваних, які були керівниками ініціативних груп громадського руху, входили до складу незаконного збройного формування Самооборона Севастополя.

Один з підозрюваних очолював його територіальний підрозділ, інший був керівником окремого підрозділу “самооборони Слов’янський щит”. Вони виконували брали участь в організації та проведенні незаконного “референдуму” в Криму. Зокрема, були спостерігачами на так званих дільницях і охороняли їх.

Крім того, один із керівників підрозділу Український вибір брав участь у мітингах на підтримку окупації півострова. Усіх підозрюваних пізніше навіть нагородили медалями За повернення Криму.

Напередодні Служба безпеки України повідомила, що розслідує причетність організації Український вибір до анексії Криму. За даними слідства, представники ГО Всеукраїнський громадський рух Український вибір активно підтримували окупаційні органи влади під час анексії півострова.

Учасників організації підозрюють у сприянні проведенню незаконного референдуму та виборів у 2014 році на території півострова та міста Севастополь.