Державне солевидобувне підприємство Артемсіль відкриває туристичний маршрут – Таємниці підземного соляного світу.

Всі бажаючі можуть потрапити на екскурсії вже з квітня 2021 року.

Пішохідний маршрут підземними соляними галереями буде працювати на руднику №1 ДП Артемсіль.

Читайте Фармак та Музей науки стали партнерами

Цей рудник (колишня назва – Брянцівська копальня) є найстарішою соляною шахтою Донбасу. І саме тут з 1881 року почалася історія підприємства.

Під час підземної прогулянки відвідувачі дізнаються історію солевидобутку, побачать лабіринт підземних коридорів, повний незабутніх історій.

Туристи ознайомляться з раритетними шахтарськими інструментами і обладнанням, а також з методами видобутку і транспортування солі, які використовувалися раніше.

Керівник ДП Артемсіль Вікторія Луценко розповіла про туристичний потенціал підземних локацій підприємства Артемсіль.

– Наше підприємство має величезний туристичний потенціал, який абсолютно не використовувався. З квітня цього року для відвідування будуть відкриті історичні підземні локації. Ці унікальні місця не були доступні відвідувачам раніше. Але ми на цьому не зупиняємося, і в 2021 році плануємо розпочати роботу ще одного туристичного маршруту – з демонстрацією в соляній шахті світлового та звукового шоу. Таким чином, природні багатства нашого краю тепер зможуть побачити всі бажаючі, – зазначає Вікторія Луценко.

Знайомство з історичним минулим буде проходити на глибині 200 метрів під землею і продовжиться близько двох годин.

За цей час туристи в супроводі професійного екскурсовода пройдуть майже півкілометровий шлях, роблячи зупинки в найбільш цікавих місцях шахти. Таких як: музей солевидобутку з цінними експонатами; оригінальні фотозоні; зони зі світловими ефектами; багатотонна соляна глиба-трибуна; прозорі монокристали; соляні барельєфи і скульптури.

Родзинкою маршруту є церковний музей, побудований в кінці минулого століття.

Спочатку він являв собою невелику каплицю Святого Вознесіння, в якій молилися шахтарі-соляники перед робочою зміною і після неї.Потім протягом майже 80 років приміщення було в повному запустінні.

Згодом храм був відновлений і зараз буде відкритий для відвідувачів.

З огляду на відмінні акустичні можливості шахтних галерей, тут можна буде насолодитися виконанням музичних творів у запису і хоровим співом.

Крім того, влітку цього року планується початок роботи другого екскурсійного маршруту. Фахівці підприємства вже на етапі завершення робіт з монтажу та налагодження обладнання на глибині 300 м.

Під час візиту туристи зможуть відвідати соляну залу заввишки 30 метрів, в який будуть проходити унікальні світлові і звукові шоу.

Довідка

ДП Артемсіль – одне з найбільших підприємств з видобутку та реалізації харчової солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи.

Виробничі потужності ДП Артемсіль знаходяться в м. Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію в 15 країн світу.

Джерело: Артемсіль