Державне солевидобувне підприємство Артемсіль відкриває туристичний маршрут – Таємниці підземного соляного світу.
Всі бажаючі можуть потрапити на екскурсії вже з квітня 2021 року.
Пішохідний маршрут підземними соляними галереями буде працювати на руднику №1 ДП Артемсіль.
Цей рудник (колишня назва – Брянцівська копальня) є найстарішою соляною шахтою Донбасу. І саме тут з 1881 року почалася історія підприємства.
Під час підземної прогулянки відвідувачі дізнаються історію солевидобутку, побачать лабіринт підземних коридорів, повний незабутніх історій.
Туристи ознайомляться з раритетними шахтарськими інструментами і обладнанням, а також з методами видобутку і транспортування солі, які використовувалися раніше.
Керівник ДП Артемсіль Вікторія Луценко розповіла про туристичний потенціал підземних локацій підприємства Артемсіль.
– Наше підприємство має величезний туристичний потенціал, який абсолютно не використовувався. З квітня цього року для відвідування будуть відкриті історичні підземні локації. Ці унікальні місця не були доступні відвідувачам раніше. Але ми на цьому не зупиняємося, і в 2021 році плануємо розпочати роботу ще одного туристичного маршруту – з демонстрацією в соляній шахті світлового та звукового шоу. Таким чином, природні багатства нашого краю тепер зможуть побачити всі бажаючі, – зазначає Вікторія Луценко.
Знайомство з історичним минулим буде проходити на глибині 200 метрів під землею і продовжиться близько двох годин.
За цей час туристи в супроводі професійного екскурсовода пройдуть майже півкілометровий шлях, роблячи зупинки в найбільш цікавих місцях шахти. Таких як: музей солевидобутку з цінними експонатами; оригінальні фотозоні; зони зі світловими ефектами; багатотонна соляна глиба-трибуна; прозорі монокристали; соляні барельєфи і скульптури.
Родзинкою маршруту є церковний музей, побудований в кінці минулого століття.
Спочатку він являв собою невелику каплицю Святого Вознесіння, в якій молилися шахтарі-соляники перед робочою зміною і після неї.Потім протягом майже 80 років приміщення було в повному запустінні.
Згодом храм був відновлений і зараз буде відкритий для відвідувачів.
З огляду на відмінні акустичні можливості шахтних галерей, тут можна буде насолодитися виконанням музичних творів у запису і хоровим співом.
Крім того, влітку цього року планується початок роботи другого екскурсійного маршруту. Фахівці підприємства вже на етапі завершення робіт з монтажу та налагодження обладнання на глибині 300 м.
Під час візиту туристи зможуть відвідати соляну залу заввишки 30 метрів, в який будуть проходити унікальні світлові і звукові шоу.
Довідка
ДП Артемсіль – одне з найбільших підприємств з видобутку та реалізації харчової солі (NaCl) на території Центральної та Східної Європи.
Виробничі потужності ДП Артемсіль знаходяться в м. Соледар (Донецька область). Підприємство експортує продукцію в 15 країн світу.
Джерело: Артемсіль