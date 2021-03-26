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Факти / Україна
Людмила Богданова |

Блокування Суецького каналу: Антонов готовий допомогти суднам

Українські авіалінії Антонов готові допомогти з перевезеннями компаніям, які не можуть перевезти товари у зв’язку з блокуванням Суецького каналу.

Антонов

Про це повідомила адміністрація підприємства Антонов 26 березня.

– Наші літаки можуть перевести до 150 т вантажу. Доставимо ваші вантажі повітрям у будь-яку точку світу.

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Блокування Суецького каналу

Один з найбільших морських торгових шляхів опинився заблокованим. Рух перекрив гігантський контейнеровоз, який сів на мілину.

У результаті цього утворився масштабний затор з понад 100 суден. Дивіться відео затору на Суецькому каналі на Фактах ICTV.

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