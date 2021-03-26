Українські авіалінії Антонов готові допомогти з перевезеннями компаніям, які не можуть перевезти товари у зв’язку з блокуванням Суецького каналу.

Про це повідомила адміністрація підприємства Антонов 26 березня.

– Наші літаки можуть перевести до 150 т вантажу. Доставимо ваші вантажі повітрям у будь-яку точку світу.

.@AirlinesAntonov готові простягнути крило допомоги компаніям,що не можуть доставити свої вантажі морським шляхом через ситуацію на Суецькому каналі.Наші літаки можуть перевезти до 150т вантажу.Доставимо Ваші вантажі повітрям у будь-яку точку світу

????: sales@antonov-airlines.aero pic.twitter.com/mpfaLHbSId — Antonov Company ???????? (@AntonovCompany) March 26, 2021

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Блокування Суецького каналу

Один з найбільших морських торгових шляхів опинився заблокованим. Рух перекрив гігантський контейнеровоз, який сів на мілину.

У результаті цього утворився масштабний затор з понад 100 суден. Дивіться відео затору на Суецькому каналі на Фактах ICTV.