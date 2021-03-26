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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубник |

До 25 тис. нових хворих на Covid-19 за добу: МОЗ прогнозує погіршення епідситуації

У МОЗ України прогнозують значне погіршення епідситуації у квітні 2021 року. Кількість нових випадків коронавірусу за добу може сягнути позначки 25 тис.

Максим Степанов

Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов.

– Ми прогнозуємо збільшення. За нашими розрахунками, ми вийдемо на 25 тис. хворих на день… Протягом двох тижнів, я думаю, що у нас буде зростання до такої кількості хворих, – зазначив Максим Степанов.

Водночас у МОЗ поки не розглядають ймовірність запровадження загальнонаціонального локдауну.

Пік епідемії коронавірусу в Україні

Найближчим часом в Україні прогнозується пік темпів поширення коронавірусу.

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Ситуація почала погіршуватися у центральних і східних регіонах.

Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Україна 24

Фото: УНІАН

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