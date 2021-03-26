У МОЗ України прогнозують значне погіршення епідситуації у квітні 2021 року. Кількість нових випадків коронавірусу за добу може сягнути позначки 25 тис.
Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов.
– Ми прогнозуємо збільшення. За нашими розрахунками, ми вийдемо на 25 тис. хворих на день… Протягом двох тижнів, я думаю, що у нас буде зростання до такої кількості хворих, – зазначив Максим Степанов.
Водночас у МОЗ поки не розглядають ймовірність запровадження загальнонаціонального локдауну.
Пік епідемії коронавірусу в Україні
Найближчим часом в Україні прогнозується пік темпів поширення коронавірусу.
Ситуація почала погіршуватися у центральних і східних регіонах.
Детальніше про коронавірус в Україні читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.