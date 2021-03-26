23 березня президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО щодо націоналізації підприємства Мотор Січ.

Історія його продажу тягнеться ще з 2015 року, однак протягом останніх років держава робить все, щоб не дати Китаю отримати повний контроль над підприємством.

Та запланована націоналізація може сильно вдарити по відносинам України та Китаю, який сприймає дії нашої держави як пряму протидію китайському уряду.

Факти ICTV розповідають, що відбувається з Мотор Січчю і як націоналізація може вплинути на відносини з Китаєм.

Проблеми Мотор Січі

Запорізьке підприємство Мотор Січ є одним із найбільших українських виробників авіаційних газотурбінних двигунів для літаків, гелікоптерів та газотурбінних установок.

До 2014 року основним клієнтом підприємства була Росія, але після початку агресії проти України та окупації частини територій ситуація докорінно змінилася.

Україна ввела ембарго на постачання оборонної продукції в РФ, після чого виручка Мотор Січі значно зменшилася, і довелося шукати новий ринок для постачання продукції.

Довго шукати не довелося, і вже у 2015 році підприємство підписало меморандум з компанією Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co Ltd про створення заводу у китайському місті Чунцін, який вироблятиме авіаційні двигуни.

Згідно з планом частина персоналу та технологій українського підприємства мали перебазуватися в Китай, за що Мотор Січ у 2016 році отримала кредит розміром у $100 млн.

Плани про спільну роботу Мотор Січі та Китаю у 2017 році підтвердив Степан Кубів, який тоді обіймав посаду міністра економічного розвитку і торгівлі.

Проте вже у вересні з’ясувалося, що операції Китаю щодо українського підприємства не обмежувалися лише роботою нового заводу, а СБУ розпочала розслідування щодо можливого руйнування Мотор Січі.

Через низку компаній-нерезидентів та фізичних осіб значна частина акцій української компанії опинилася в Китаї. Щоб ситуація не вийшла з-під контролю, на 56% акцій українського підприємства наклали арешт.

На початку 2021 року відбулася ще одна спроба отримати контроль над Мотор Січчю – за допомогою зборів акціонерів. Під час них мали змінити менеджмент підприємства, щоб отримати над ним контроль. Проте таким планам завадили персональні санкції та розширений арешт акцій.

У 2019 році проти продажу Мотор Січі Китаю почали виступати й американські дипломати. Спочатку це робилося опосередковано, лише спробами донести до влади України, що співпраця з КНР – справа небезпечна.

А згодом представники Сполучених Штатів почали висловлювати занепокоєння можливістю продажу Мотор Січі Китаю. Звичайно, така риторика США могла бути пов’язана не лише зі стратегічним партнерством з Україною, а й з власною “торговельною війною” з КНР.

Важливість для Китаю

Те, що Китай до останнього не полишатиме спроб отримати контроль на Мотор Січчю, вже давно стало зрозуміло. У 2019 році спробі купівлі завадив Антимонопольний комітет, проте у 2020 році КНР зробила ще один “випад” у бік підприємства.

Skyrizon Aircraft Holdings Limited, яка є дочірньою компанією Beijing Skyrizon, та DCH подали кілька заявок на затвердження договору купівлі-продажу за домовленістю у розвитку Мотор Січі.

Звісно, АМКУ у цьому відмовив. Такий інтерес Китаю до Мотор Січі пов’язують не лише з його виробничими потужностями. Річ у тім, що у 2005 році Мотор Січ та державне конструкторське бюро Івченко-прогрес уклали договір, згідно з яким компанія отримала доступ до державних розробок.

Вважається, що саме й цікавить КНР. Адже викупивши українське підприємство, вона фактично отримує доступ до державних розробок.

Проте політичний експерт Олександр Мусієнко вважає, що саме виробничі потужності є причиною для значної цікавості Китаю.

– Китай взяв курс на нарощування своєї військової компоненти, яка у КНР серйозно відставала від конкурентів. Вони хочуть модернізувати та оновити свої збройні сили. А завод (Мотор Січ, – Ред.) дає змогу швидко та оперативно ремонтувати за потреби залишкову (радянську) техніку і починати освоювати виробництво нових типів двигунів, – пояснює експерт.

Нині питання більше переходить у політичну площину, в якій Україна зайняла жорстку позицію. Нам важливо зберегти Мотор Січ, проте втрати від цього неминучі.

Навряд чи Китай і надалі інвестуватиме в українське підприємство, а Україні доведеться шукати нові ринки. Проте рішення про націоналізацію грає на користь наших американських друзів.

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Адміністрація Трампа позитивно оцінювала будь-які кроки, спрямовані на протистояння Китаю. Як поведе себе адміністрація Джо Байдена, поки що сказати важко.

У коментарі Фактам ICTV політолог Ігор Рейтерович висловив думку, що Україні потрібно хоча б спробувати використати ситуацію на свою користь.

– Наскільки цей жест оцінить адміністрація Байдена – питання риторичне. Але Україна може це використовувати як своєрідний козир під час переговорів. Казати, що ми не дали стратегічним супротивникам США можливість купити стратегічне підприємство, націоналізували його і зазнали певних збитків. Потенційно Україна може розраховувати на додаткову підтримку США, – вважає Рейтерович.

Проте потрібно бути готовими і до негативних наслідків, яких, на жаль, навряд чи вдасться уникнути після націоналізації Мотор Січі.

Наслідки української націоналізації

Суперечка з Китаєм стрімко набирає обертів. Після запровадження санкцій проти китайських бізнесменів наприкінці січня Міністерство закордонних справ Китаю заявило, що китайська влада виступає проти всіх урядів, які запроваджують обмеження проти компаній КНР.

Нині ж Китай заявляє, що уважно стежить за ситуацією і сподівається, що Україна зробить все, щоб врахувати інтереси китайських компаній.

– Ми вимагаємо, щоб Україна врахувала законні права китайських підприємств і інвесторів… Це питання потрібно вирішити належним чином, – заявив речник МЗС Китаю Чжао Ліцзянь.

Проте за час, поки Україна рухалася до націоналізації Мотор Січі, Китай просувався у міжнародних арбітражах, де від нашої держави вимагають виплатити компенсацію у $3,5 млрд.

Причиною такого позову є нібито порушення Україною угоди з Китаєм про захист інвестицій, укладеної 1992 року. Звісно, нашій державі потрібно добре підготуватися до судових процесів, які можуть затягнутися на кілька років.

– Щонайменше буде судовий процес у міжнародному арбітражі. Україні потрібно готуватися, щоб гідно представити і захистити свої інтереси. На мою думку, він буде доволі непростим. А якщо ми його ще й програємо, то бюджет зазнає величезних збитків, – каже Мусієнко.

Також не обійдеться і без зміни позиції КНР щодо нашої держави. Мабуть, найважливішими будуть політична та економічна площини.

Не варто думати, що Китай розірве всі дипломатичні відносини, але точно дасть зрозуміти, що може стати неприємним ускладненням.

– Буде поступова зміна позиціонування КНР щодо України… Позиція Китаю завжди була нейтральною. Він утримувався від головних голосувань, намагався не втручатися. Неформально це може змінитися. Крім того, Китай – важливий торговельний партнер. У перспективі ми можемо мати великі проблеми на китайському ринку. Якщо уряд і партія вирішать, що, наприклад, українська кукурудза не потрібна – її там не буде, – пояснює Рейтерович.

А китайський ринок доволі важливий для України. Згідно зі статистикою Державної митної служби, у 2020 році Китай став одним із найбільших торговельних партнерів нашої держави. Тобто його втрата може сильно вдарити, щонайменше, по експорту, що в свою чергу негативно позначиться на економіці.

Ситуація з Мотор Січчю вже давно перейшла в політичну площину, і кожна держава намагається захистити свої інтереси.

Для України нині важливо зберегти стратегічне підприємство, тоді як Китай прагне з його допомогою наростити свою військову міць.

Безумовно, ніхто навіть не думає про те, щоб віддати китайцям українське підприємство, але слід серйозно підготуватися до дипломатичного протистояння з КНР.

Адже якщо ми його програємо, то зазнаємо збитків, яких просто не можемо собі дозволити у нинішній ситуації.