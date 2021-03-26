Долар і євро піднялися в ціні: курс валют в Україні 26 березня

В Україні здорожчали долар та євро. Станом на 26 березня Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,96 грн за одиницю. Це на дев’ять копійок дорожче порівняно з попереднім банківським днем.

Курс євро в Україні наразі становить 33,03 грн за одиницю. Це на 10 копійок більше, ніж у четвер, 25 березня.

Курс валют НБУ на 26 березня 2021

$1 – 27,96 грн;

€1 – 33,03 грн;

1 польський злотий – 7,64 грн;

10 російських рублів – 3,76 грн.

Як зміниться курс долара до кінця року

Фінансові аналітики прогнозують зміцнення гривні влітку 2021 року. Вартість американської валюти коливатиметься у межах 50 коп. – 2 грн від рівня 28 грн.

Крім того, на ціну не впливатиме біткоїн. Більш детально про курс долара в Україні до кінця 2021 року читайте у матеріалі Фактів ICTV.