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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Карантин у початкових класах Ужгорода продовжено до 2 квітня

В Ужгороді навчання початкових класів зупинили ще на тиждень.

Карантин у початкових класах Ужгорода продовжено до 2 квітня

Школярі сидітимуть вдома щонайменше до 2 квітня, повідомляє Ужгородська міська рада.

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Таке рішення ухвалили через перевищення епідпорогу захворюваності на грип, ГРВІ та Covid–19, наразі він складає 22,2% та відповідає епідемії середньої інтенсивності.

Ужгородська міська рада рекомендує навчальним закладам перевести дітей 1-4 класів на дистанційне навчання.

– Разом із тим, захворюваність серед дітей знижується, це свідчить, що рішення про додаткові обмежувальні заходи серед учнів початкової ланки було правильним, – відзначають у міськраді.

Навчання в пандемію

Міністр освіти України Сергій Шкарлет повідомив, що пандемія Covid-19 може вплинути на проведення ЗНО у 2021 році.

Якщо епідситуація погіршуватиметься, формат проведення іспитів може бути змінений, повідомив Шкаралет на брифінгу 26 березня.

Також міністр спростував інформацію про повне скасування зовнішнього незалежного оцінювання.

Джерело: Ужгородська міська рада

Фото: Dreamstime

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