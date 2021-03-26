Станом на ранок 26 березня у Києві за добу виявили 1 164 нових випадки коронавірусу. Загалом у столиці України захворіли 157 767 людей.

За добу від ускладнень Covid-19 померли 37 осіб, за весь період пандемії – 3 235.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров’я. За наявності високої температури телефонуйте 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: