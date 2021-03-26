В Україні весна у 2021 році буде холодною та пізньою, а морозів варто очікувати навіть у квітні. Прохолодна погода збережеться після Великодня, яке святкуватимуть 2 травня.

Про це повідомив синоптик Леонід Горбань.

За його словами, у березні буде мороз, та й на початку квітня очікується мінусова температура. Також Леонід Горбань зазначив, що перші два місяці весни будуть доволі холодними, і така погода збережеться до Великодня.

– На початку квітня прораховується нічний мінус, температура повітря становитиме від -1 до -3 градусів. Середина квітня буде більш прохолодною, а останній тиждень другого місяця весни буде також вітряний, прохолодний та з дощем, – розповідає Горбань.

Окрім того синоптик зазначив, що розраховувати на ранню весну не варто. У травні також не буде спеки. Після великодніх свят очікується декілька хвиль похолодання.

Погода на Великдень

Погода на Великдень 2021 буде прохолодною. Головне православне свято припадає на 2 травня, але не варто сподіватися, що цей день порадує теплом, як і весь місяць.

За словами синоптика Леоніда Горбаня, у травні не варто очікувати звичної для українців спеки, оскільки у цьому місяці очікується декілька хвиль похолодання.