У Львівській областній інфекційні лікарні заповненість хворими на коронавірус складає 112%. Через таку кількість інфікованих членів однієї сім’ї кладуть на одне лікарняне ліжко.

Про це повідомив лікар-інфекціоніст Михайло Річняк.

– У нашій лікарні станом на ранок 26 березня перебувають 224 особи на 200 ліжко-місць. Ми доставили додаткові ліжка, але є випадки, коли чоловік з жінкою, або мати з донькою перебувають на одному ліжку. За минулу добу виписали 14 людей, надійшло 16. Місць фактично немає, щойно людина виходить за межі лікарні, на її місце вже лягає інший пацієнт, — розповів лікар на брифінгу.

За минулу добу на коронавірус у Львівській області госпіталізували 296 хворих, всього в стаціонарах лежать 3 012 осіб.

За словами інфекціоніста, пацієнти прибувають до лікарні у важкому стані, серед хворих дуже багато людей віком 35−45 років, а 70% потребують кисневої терапії.

Рівень госпіталізації в Україні

Рівень госпіталізації в Україні перевищений майжу в усіх областях. Лише у чотирьох регіонах не перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус – це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

Найвищі показники у Вінницькій області – 129,3 за норми в 60 на 100 тис. населення; у Житомирській – 117,1; у Хмельницькій – 108,7.