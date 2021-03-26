Із 28 березня поїзди на території України курсуватимуть за літнім часом. Час відправлення та прибуття поїздів у квитках вказаний уже з урахуванням переведення стрілок годинника на годину вперед.

– Мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей, варто бути уважними та вчасно перевести годинники, – наголошують в Укрзалізниці.

Із графіком руху пасажирських поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті Укрзалізниці.

Скасування літнього часу в Україні

19 березня Верховна Рада не змогла ухвалити законопроект про скасування літнього часу в Україні. За проголосували тільки 212 народних депутатів.

Повторне друге читання з цього питання має відбутися не раніше 31 березня.

А поки 28 березня о 03.00 за київським часом Україна перейде на літній час. Стрілки годинників потрібно буде перевести на годину вперед.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: Укрзалізниця