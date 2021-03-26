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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування

В Україні чверть людей підтримує введення повного локдауну у разі зростання захворюваності на коронавірус, 68% за карантин у регіонах, де ситуація із захворюваністю є небезпечною.

Карантин, коронавірус

Про це свідчать результати опитування соціологічної групи Рейтинг.

Водночас, 61% українців підтримують запровадження жорсткого карантину у разі зростання рівня захворюваності на коронавірус, 37% – протилежної думки.

З початку місяця збільшилася кількість тих, хто вважає, що рівень захворюваністю на коронавірус зростає. Наразі так вважають 68% опитаних, що на 30% більше, ніж у березні.

  • Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування
  • Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування
  • Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування
  • Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування
  • Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування
  • Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування
Повний локдаун підтримує лише чверть українців – опитування / 3 фотографии

Опитування проводили у період з 23-24 березня 2021 року серед 2,5 тис. респондентів віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Опитування проводилось методом телефонного інтерв’ю. Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2%.

Ставлення українців до коронавірусу

В Україні 71% громадян вважає, що коронавірус створили штучно, а 19% – що він виник природнім шляхом.

За 2020 рік зросла кількість тих, хто погоджується з думкою, що коронавірус страшніший за звичайний грип (з 54% до 59%). Водночас за новинами про Covid-19 постійно стежать 59% українців, 23% – інколи читають нову інформацію і лише 11% – майже ніколи не цікавляться коронавірусом.

Джерело: Рейтинг

Фото: Depositphotos

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