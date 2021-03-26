Про церкву у часи революції, пандемії і вакцинацію: інтерв’ю очільника УГКЦ Святослава

27 березня виповнюється десять років з дня інтронізації очільника УГКЦ Святослава (Шевчука). Саме у цей день у 2011 році в Патріаршому соборі Воскресіння Христового в Києві відбулася урочиста церемонія, де він зійшов на престол і став офіційним главою Української греко-католицької церкви.

Через 10 років після інтронізації блаженніший Святослав пригадує, що обрання його кандидатури новим очільником УГКЦ було для нього великою несподіванкою, адже він тоді служив в Аргентині.

– Владики шукали між собою людину, яка би могла об’єднати діаспору і Україну. Глава церкви є символом її єдності. З одного боку, ми розпорошені по всіх континентах. Але з іншого – ми об’єднані, бо є єдиною церквою. І глава церкви є служителем цієї єдності, – говорить він.

Напередодні десятої річниці інтронізації очільник Української греко-католицької церкви розповів Фактам ICTV про церкву у період Революції гідності, під час пандемії, вакцинацію від Covid-19 і плани на майбутнє.

Про Революцію гідності

Предстоятель УГКЦ пригадує, що у 2011 році, коли він тільки зійшов на престол, у нього вже тоді було відчуття, що Україна потрапила в окупацію. ( У 2011 році президентом країни був Віктор Янукович, – Ред.). Адже навіть більшість державних установ, та ж Адміністрація президента, тоді перейшли на російську мову.

– У той час, коли Янукович був при владі, в мене були відчуття, що ми потрапили в особливу частину нашої історії. Тоді наша церква відчувала на собі тиск маргіналізації. Нас боялися, намагалися контролювати. Інколи ми стикалися з різними погрозами.

Блаженніший Святослав пригадує, що піком ворожих ставлень до УГКЦ став грудень 2013 року. Тоді Міністерство культури скерувало офіційний лист на його ім’я з погрозою – якщо священники продовжать бути з учасниками Революції гідності, то Українську греко-католицьку церкву знову заборонять.

– Наша церква та інші члени Всеукраїнської ради церков хотіли зробити все, щоб попередити кровопролиття, бо ми відчували, що влада готова йти на різкі кроки, що вона буде готова навіть вбивати. Я тоді просив президента зробити все, щоб в український народ не стріляли. Але історія склалася по-іншому.

Про пандемію

Очільник УГКЦ пригадує, що ще до того, як у березні 2020 року в Україні ввели перший локдаун, церква сформулювала для себе кілька ключових принципів, один з яких полягав у тому, що священники несуть відповідальність за життя і здоров’я людей, тому повинні зробити все, щоб храми були безпечними. Тоді церква була вимушена закликати людей залишатися вдома.

– Було дуже важливо, щоб люди могли молитися, мали доступ до святих таїнств. Щоб вони відчували, що навіть попри карантин творять спільноту. Тоді ми почали використовувати всі сучасні онлайн-засоби спілкування. Але ми розуміємо, що віртуальна спільнота недосконала. Тому щойно карантинні обмеження послаблювали, люди знову збиралися. Тоді ми відчували, які насправді цінні ці зустрічі і наскільки цінно бути разом і разом молитися.

Блаженніший Святослав пригадує, що священники вчили людей, як можна отримати благодать прощення гріхів так званим досконалим жалем, щоб до сповіді і причастя прийти лише тоді, коли це буде безпечно.

Також під час карантину в УГКЦ з’явилася катехитична онлайн-школа для дітей, де їх навчали істинам християнської віри, готували до сповіді і причастя. Вона об’єднала дітей з Канади, Америки, Мексики, різних країн Європи, України і аж до Казахстану.

Ще одним нововведенням стала вервиця – молитва у прямому ефірі щонеділі, коли разом молилися десятки тисяч людей. Але все ж існувати тільки онлайн церква не може.

Про вакцинацію

На думку очільника УГКЦ, вакцинацію як таку не можна ігнорувати. І це стосується не лише коронавірусу. За його словами, потрібно поступово позбуватися своїх фобій і страхів.

Серед факторів, які можуть впливати на неготовність українців до вакцинації, Блаженніший Святослав називає кілька, які тягнуться з глибокого минулого. Це, зокрема, боязнь тотального контролю, недовіра до влади, недовіра до того, що не випробувано кимось і відкидання усього, до чого намагаються примусити. Саме тому сьогодні потрібно працювати з людьми і пояснювати, чому це важливо.

– Немає жодних релігійних мотивів відмовлятися від вакцинації. Ми сформулювали три принципи, на яких вона повинна базуватися. Перший полягає у добровільності щеплення. По-друге, вакцинація повинна бути доступною. По-третє, вона повинна бути безпечною. Але я думаю, що у питанні вакцинації від коронавірусу ми маємо право на сумнів. Адже усі вакцини перебувають у фазі надзвичайного використання, оскільки діяти потрібно було дуже швидко. Тому ми мусимо навчитися жити з цим вірусом, бо вступили у новий світ.

Тому очільник УГКЦ переконаний: якщо вакцини будуть безпечними і доступними, то люди прийматимуть їх і тоді перемога над вірусом буде не за горами.

Водночас Блаженніший Святослав звернув увагу на те, що церква сьогодні – не ієрархія і холодна інституція, а люди, спільнота. Тому УГКЦ планує будувати цю спільноту в нових обставинах і на нових засадах.

15 березня очільник УГКЦ також вакцинувався від Covid-19 препаратом Covishield від компанії AstraZeneca. Він зробив щеплення публічно разом з іншими відомими релігійними діячами.

Фото: УНІАН, Блаженнійший Святослав