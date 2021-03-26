В Україні лише у чотирьох областях не перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Водночас найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області – 129,3 за норми в 60 на 100 тис. населення; у Житомирській – 117,1; у Хмельницькій – 108,7.

Найнижчий показник у Херсонській області – 31.

Також найвищий показник завантаженості ліжок із киснем у Києві – 83,8%, Житомирській області – 72%, Миколаївській – 66,6%, Київській – 70%, Львівській – 65,9% (при визначеному показнику 65%).

Карантин в Україні

Станом на 26 березня до червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили 13 регіонів. У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область.

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