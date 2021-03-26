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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Рівень госпіталізації Covid-хворих перевищений майже у всіх областях – МОЗ

В Україні лише у чотирьох областях не перевищений рівень госпіталізації хворих на коронавірус. Це Донецька, Кіровоградська, Луганська та Херсонська області.

реанцімація, лікарня

Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Показник госпіталізацій хворих на коронавірус перевищений у Києві, Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій, Черкаській, Чернівецькій та Чернігівській областях.

Водночас найвищий показник госпіталізацій у Вінницькій області – 129,3 за норми в 60 на 100 тис. населення; у Житомирській – 117,1; у Хмельницькій – 108,7.

Найнижчий показник у Херсонській області – 31.

Також найвищий показник завантаженості ліжок із киснем  у Києві – 83,8%, Житомирській області – 72%, Миколаївській – 66,6%, Київській – 70%, Львівській – 65,9% (при визначеному показнику 65%).

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Карантин в Україні

Станом на 26 березня до червоної зони карантину увійшли Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Черкаська та Чернівецька області.

До помаранчевої зони потрапили 13 регіонів. У жовтій зоні залишилася лише Херсонська область.

Детальніше про карантин в Україні – читайте на Фактах ICTV.

Джерело: МОЗ

Фото: Depositphotos

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